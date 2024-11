Illustrare lo stato di avanzamento della iniziativa di rifunzionalizzazione del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri. A fare il punto nei giorni scorsi i sindaci della Locride, i quali hanno accolto positivamente il progetto promosso dall’associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro. La campagna di sensibilizzazione e sottoscrizione per la realizzazione dell’opera è partita in sordina ai primi di dicembre ed ha già consentito di superare l’obiettivo di raccogliere 10.000 euro entro fine anno.

«Queste opere acquistano più senso se tutta la comunità riesce a farle sue – ha espresso Attilio Gennaro, referente per la Locride dell’associazione – quando si crea una struttura del genere che può dare finalmente speranza a centinaia di famiglie ed essere consapevoli che dietro quell’opera c’è il pensiero di tutti, rende questo progetto ancora più efficace».

Il sodalizio modenese si è anche impegnato a raccogliere ulteriori 100.000 euro, necessari per la realizzazione del progetto esecutivo da consegnare all’Asp di Reggio per una sua valutazione finale. In caso di approvazione definitiva l’associazione si impegnerà a reperire tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera, che potrà consentire ad un sempre maggior numero di persone di potersi curare nella propria terra.

Entusiasti e determinati i primi cittadini, affinché dal sogno si passi alla realtà. «È dovere degli amministratori locali essere vicino e dare il loro contributo davanti a tali iniziative – ha detto il presidente del comitato dei sindaci della Locride Giuseppe Campisi - Così come tutti i giorni siamo vicini e combattiamo battaglie necessarie per far crescere questo territorio».