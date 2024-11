L’attività non sarebbe stata iscritta alla Camera di commercio e non avrebbe avuto i previsti registri di carico e scarico sui rifiuti speciali

I carabinieri della Compagnia di Girifalco, alla guida del capitano Felice Bucalo, e della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno, durante un servizio di controllo delle officine meccaniche di Curinga, sanzionato un’autofficina nella frazione di Acconia.

I controlli dei militari, spiega una nota, hanno rilevato come l’esercizio dell’attività avvenisse in assenza di debita iscrizione nel registro della Camera di Commercio di Catanzaro, elevando a carico dell’esercente una sanzione amministrativa di circa cinque mila euro e provvedendo al sequestro amministrativo dell’attrezzatura d’officina.

Gli uomini dell’Arma avrebbero però appurato anche l’assenza dei previsti registri di carico e scarico, attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi procedendo di conseguenza a deferire lo stesso esercente in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per conduzione di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, proseguendo con il sequestro penale dell’officina meccanica.