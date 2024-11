Un condominio e un resort allacciati abusivamente alla rete idrica pubblica. È quanto hanno scoperto in una frazione costiera di Cutro i carabinieri del comando provinciale di Crotone, che hanno denunciato in stato di libertà un libero professionista 54enne, amministratore del condominio, per “invasione di terreni o edifici”, “furto aggravato” e “danneggiamento”.

In particolare, i militari - impegnati da settimane in una capillare attività di indagine volta a contrastare la piaga dei furti d’acqua ne territorio provinciale - hanno accertato la realizzazione di alcune opere edilizie abusive (un pozzo artesiano con la relativa pompa di sollevamento e 2 autocisterne, nonché i relativi allacci elettrici per il loro funzionamento) volte a collegare fraudolentemente la rete idrica locale a un condominio ed a un resort, per appropriarsi indebitamente delle risorse demaniali.

È stata inoltre documentata la piena operatività del sistema di approvvigionamento rinvenuto e sono in corso ulteriori approfondimenti per quantificare l’ammontare dell’acqua sottratta.