Dal 2 dicembre potrebbe essere sospeso il servizio di refezione scolastica negli istituti del comune di Cosenza. Secondo quanto si è appreso la nuova dirigente del settore Educazione avrebbe già inviato una comunicazione ai dirigenti scolastici per informarli della novità. Il blocco sarebbe causato dalla scadenza del contratto d'appalto stipulato con la Siarc e che dovrebbe essere prorogato nelle more che si esplichi la nuova gara. Ad avvalorare l'ipotesi di un blocco del servizio c'è anche la sospensione, adottata da Palazzo dei bruzi, delle procedure di distribuzione dei ticket alle famiglie necessari per usufruire del pasto.