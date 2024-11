Operazione necessaria per alleggerire l'hotspot dell'isola, dopo i numerosi sbarchi degli ultimi giorni. I profughi una volta giunti in porto dovrebbero essere trasferiti verso le destinazioni indicate dal Viminale ( ASCOLTA L'AUDIO )

È in fase di completamento l’imbarco sulla nave Diciotti della Guardia costiera di 589 migranti già fotosegnalati nell’hot spot di Lampedusa. Viaggeranno nelle prossime ore verso il porto di Reggio Calabria.

Condizioni meteo permettendo si stima che la nave entri in porto tra le 7 e le 8 di domani mattina. Si segnala presenza di 23 donne, 350 uomini che viaggiano soli e di 150 componenti di nuclei familiari con bambini. La macchina dell’accoglienza, ancora impegnata con i migranti giunti sabato in occasione di uno sbarco dopo il soccorso in mare, è già stata allertata dalla Prefettura reggina per questo nuovo arrivo.

Con ogni probabilità sarà un approdo gestito con trasferimento in pullman dal porto verso le destinazioni indicate dal Viminale. Già in altre due recenti occasioni la nave Diciotti è arrivata a Reggio da Lampedusa. In particolare lo sbarco dello scorso 23 febbraio ha reso necessario il pernottamento di quasi duecento migranti a Reggio, prima del trasferimento.

Le strutture adattate per l’accoglienza dal Comune di Reggio Calabria, anche in questo caso, sono il salone delle Piramidi del Cedir, fino a domenica occupato dai migranti sbarcati sabato, e la palestra dismessa della scuola Boccioni di Gallico. Questa, però al momento è già sovraffollata per la permanenza di oltre duecento migranti sbarcati sabato e ancora non trasferiti.



Una situazione precaria e che tuttavia ancora non incide sulla scelta di Reggio come porto di approdo.