Tre giorni per sottolineare quanto il mare sia non solo al centro della cultura e della tradizione del territorio ma quanto al tempo stesso debba essere veicolo di sviluppo. Si è conclusa a Siderno la terza edizione di “Immersi nel blu”, l’evento nato nel 2022 fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni e realizzato anche in virtù del finanziamento della Regione Calabria in risposta all’adesione da parte del Comune al bando riguardante gli “interventi per la promozione e la produzione culturale”. Una riqualificazione dal basso quella operata nel Rione Sbarre, per anni abbandonato, che ha visto il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle associazioni turistiche e ambientaliste, dei comitati di quartiere, dei cittadini e persino dei turisti.

«Siamo partiti dalla ricchezza delle risorse marine e delle tradizioni marinare per rilanciare il nostro territorio – ha espresso il direttore artistico della kermesse Ercole Macrì - Un ampio coinvolgimento del tessuto economico ed associativo sidernese per dare vita ad una concreta sinergia di sviluppo». Macrì ha sottolineato come «solo attraverso l’attenzione, la cura e l’amore per il nostro territorio si può dar vita ad iniziative come Immersi nel Blu».

Nel corso del fine settimana il quartiere marinaro è stato animato da incontri e approfondimenti sulle tematiche legate al rilancio delle tradizioni locali e alla rivitalizzazione del territorio; spettacoli e musica dal vivo; mostre artistiche ed un itinerario gastronomico lungo le vie del rione che ha deliziato, con delle specialità di mare, i palati dei numerosissimi visitatori.

«Sono state tre serate di divertimento e spettacolo nei luoghi simbolo del rione – ha rimarcato il vicesindaco Salvatore Pellegrino – L’evento ha registrato un incremento di presenze rispetto allo scorso anno e di questo risultato siamo particolarmente fieri. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati alla buona riuscita della manifestazione. Appuntamento al prossimo anno con ulteriori novità».