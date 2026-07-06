La trasferta romana per il 38enne si è conclusa nel carcere di Regina Coeli. Viaggiava con 5 panetti di droga nel bagaglio, sei telefonini e 3700 euro in contanti

Si è conclusa a Bastogi, dopo una corsa in taxi, la trasferta romana di un trentottenne calabrese, che aveva appena raggiunto la Capitale in treno, con un bagaglio contenente mezzo chilo di hashish. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad insospettire gli agenti della Sezione Volanti è stato l’arrivo di un taxi in una delle principiali piazze di spaccio del quartiere.

Seguendo il veicolo fino a destinazione, i poliziotti sono intervenuti solo quando il passeggero aveva saldato la corsa. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo si è mostrato sin da subito nervoso e insofferente, riferendo di esserne sprovvisto e di essere appena arrivato in treno dalla Calabria per far visita a un amico residente nel quartiere. La sua versione, tuttavia, ha iniziato a perdere rapidamente consistenza nel momento in cui non è stato in grado di indicarne né il nome né l’indirizzo.

A fugare ogni ulteriore dubbio è stato il forte odore di stupefacente proveniente dal suo bagaglio. All’interno gli agenti hanno rinvenuto cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, recanti diciture identificative impresse sugli involucri, verosimilmente utilizzate per la classificazione della sostanza nel mercato dello spaccio.

Nello zaino erano nascosti anche un pacchetto di sigarette, contente altre dosi di hashish, sei telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3700 euro in contanti. Per l’uomo, ultimati gli accertamenti, sono scattate le manette. La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’operato della Polizia di Stato. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, la trasferta del trentottenne si è conclusa nel carcere di Regina Coeli.