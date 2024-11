Tre giovani incendiari, uno dei quali in possesso di un'arma da taglio, sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri nel cuore della notte, poco dopo aver dato alle fiamme tre veicoli in largo Vergini

Tre giovani cosentini di 20, 21 e 32 anni sono stati denunciati dai carabinieri per i reati di danneggiamento seguito da incendio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Veicoli incendiati nel centro storico

I ragazzi sono stati fermati nel cuore della notte lungo Corso Plebiscito, nel capoluogo. Dai controlli effettuati dal personale della radiomobile e grazie alla visione delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, i militari hanno accertato che gli stessi, poco prima, avevano dato alle fiamme tre auto in Largo Vergini. Inoltre, nel corso della perquisizione uno dei tre risultava in possesso di un coltello: l'uomo è stato denunciato pertanto anche per porto d'armi abusivo.