Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro dopo la messa alla prova ha valutato positivamente il percorso rieducativo di Martina Perugino, all’epoca 17enne. La Procura si era opposta, ritenendola priva di segni di resipiscenza. Definitive le condanne per gli altri protagonisti del pestaggio

Il Tribunale dei minori di Catanzaro ha dichiarato estinto il reato di concorso anomalo in tentato omicidio che veniva contestato a Martina Peurgino, la ragazza crotonese, all'epoca dei fatti 17enne, coinvolta nel brutale pestaggio avvenuto l'11 agosto 2022 ai danni di Davide Ferrerio, il 20enne bolognese in vacanza a Crotone che da allora versa in coma irreversibile. Il periodo di messa alla prova, concesso due anni fa dal gup del Tribunale minorile di Catanzaro, ha valutato favorevolmente il progetto rieducativo predisposto dai servizi sociali e, come previsto dalla legge per i minorenni, ha determinato l'estinzione del reato di concorso anomalo nel tentato omicidio.

Nel corso degli ultimi anni, la giovane ha svolto il programma di messa alla prova a Messina, in Sicilia. Un percorso valutato come straordinario dagli organi preposti, durante il quale la ragazza si è diplomata, ha trovato un'occupazione lavorativa e si è stabilita definitivamente nella città dello Stretto, manifestando la volontà di non fare rientro in Calabria. Preso atto della relazione positiva sul cammino rieducativo, il collegio giudicante ha estinto la contestazione.

Di parere decisamente opposto la Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro, che ha sempre ritenuto la giovane non meritevole del beneficio per mancanza di segni di resipiscenza. Le impugnazioni si sono susseguite fino in Cassazione, ma i giudici hanno confermato la concessione della misura accogliendo la linea difensiva dell'avvocato Aldo Truncè. Nel frattempo sono diventate definitive le pene per gli altri protagonisti della vicenda. Per l'esecutore materiale dell'aggressione, Nicolò Passalacqua, la Cassazione ha confermato che si tratto' di tentato omicidio, rendendo definitiva la condanna a 20 anni e 4 mesi di reclusione. Definitiva anche la condanna a 12 anni per Anna Perugino, madre della ragazza, ritenuta l'istigatrice della spedizione punitiva, ed a 5 anni per Alessandro Gaju, compagno di Anna Perugino.

Proscioglimento definitivo dall'accusa di concorso nel tentato omicidio per Alessandro Curto, l'uomo che utilizzava un falso profilo Instagram per allacciare la conversazione con la minorenne e che la sera dell'11 agosto, accortosi di essere atteso da più persone nei pressi del palazzo di giustizia, si allontanò inviando alla giovane il messaggio depistante della “camicia bianca” che causò il tragico scambio di persona con Davide Ferrerio e la successiva aggressione da parte di Nicolò Passalacqua.