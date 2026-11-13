Fine pena mai per il capoclan di Cutro, Angelo Greco e Antonio Ciampà per due delitti avvenuti a Reggio Emilia e Brescello. Le vittime Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggero furono uccise mentre erano ai domiciliari. Si farà un nuovo appello per Antonio Lerose

Si conclude in Cassazione il processo "Aemilia 1992" su due omicidi di 'ndrangheta commessi in provincia di Reggio Emilia nel 1992, con la conferma di tre ergastoli e un rinvio per un nuovo appello, in accoglimento di un ricorso della procura generale, per rideterminare la pena di un imputato. Gli omicidi sono quelli di Nicola Vasapollo a Reggio Emilia e di Giuseppe Ruggiero a Brescello, tra il settembre e l'ottobre 1992, nella faida tra cosche rivali (da una parte le famiglie Vasapollo-Ruggiero e dall'altra le famiglie Dragone-Grande Aracri-Ciampà). Entrambe le vittime erano ai domiciliari, furono uccisi a colpi di pistola nelle loro case. Ruggiero venne freddato da un commando che indossava divise dei carabinieri.

Dopo le assoluzioni in primo grado la Dda di Bologna ha sostenuto l'accusa in appello dove la Corte, a ottobre 2025, aveva condannato all'ergastolo il boss Nicolino Grande Aracri, Angelo Greco e Antonio Ciampà, mentre Antonio Lerose, aveva avuto 18 anni ed è questa la posizione che torna all'appello.