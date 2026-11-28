Dalla fuga di notizie sulle dichiarazioni di Cancemi al silenzio del pentito sui rapporti con Dell'Utri e Mangano: l'inchiesta della Procura nissena e un relazione del Ros provano a ricostruire il ruolo dell'ex capo della Polizia e i collegamenti mai approfonditi

La lettera lasciata da Gianni De Gennaro prima di morire non contiene riferimenti espliciti all'inchiesta di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio. Ma alcune delle parole affidate dall'ex capo della Polizia alle sue ultime pagine – gli «ordini» eseguiti, i compiti portati a termine anche contro la propria volontà, gli errori forse «imperdonabili» – si sovrappongono inevitabilmente agli interrogativi che i magistrati stanno cercando di sciogliere. E tra questi ce n'è uno che attraversa più di trent'anni di storia italiana: il rapporto tra De Gennaro, il collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno e gli ambienti politici e imprenditoriali riconducibili a Silvio Berlusconi.

È un collegamento che gli investigatori del Ros di Caltanissetta definiscono ancora in parte inesplorato. Il punto di partenza è il marzo 1994, quando De Gennaro, allora ai vertici della Direzione investigativa antimafia, entra in contatto con le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi sui presunti rapporti tra Cosa Nostra, Marcello Dell'Utri e Berlusconi. Invece di limitarsi agli approfondimenti investigativi, secondo la ricostruzione accusatoria, alcuni verbali finiscono nelle mani di Giuseppe D'Avanzo, giornalista di Repubblica. La fuga di notizie, denunciata negli anni dalla pm Ilda Boccassini, avrebbe contribuito a compromettere l'indagine. De Gennaro ha sempre negato di essere stato lui a passare quei documenti alla stampa.

La versione di Contorno e la sorpresa al processo Dell'Utri

C'è però un secondo passaggio che oggi torna al centro dell'attenzione. Il 7 marzo 1994, tredici giorni dopo l'interrogatorio di Cancemi, Boccassini ascolta Totuccio Contorno. Il collaboratore non conferma le dichiarazioni del pentito e nega di conoscere Dell'Utri o di aver mai sentito parlare di lui attraverso il cugino Antonino Grado o Vittorio Mangano. Eppure Cancemi aveva indicato proprio Contorno tra gli uomini d'onore che avrebbero trovato rifugio in una tenuta tra Milano e Monza durante la latitanza.

Quella versione cambia radicalmente nel 2003, durante il processo a Dell'Utri. Chiamato a testimoniare dalla stessa difesa dell'imputato, Contorno racconta di conoscere Mangano, di averlo frequentato nella villa di Arcore e di sapere dei rapporti con Dell'Utri. Spiega anche che Berlusconi avrebbe avuto paura dei sequestri e che Mangano sarebbe stato collocato nella villa proprio per proteggerlo. Una ricostruzione che provoca la dura reazione dei legali di Dell'Utri, i quali accusano il pentito di cercare nuovi benefici attraverso le sue dichiarazioni.

Per i magistrati di Caltanissetta, il problema è capire che cosa sia accaduto in quegli anni e perché De Gennaro fosse tanto interessato alle dichiarazioni di Contorno. Le intercettazioni raccolte nell'inchiesta restituiscono, secondo l'accusa, l'immagine di un ex capo della Polizia fortemente preoccupato per ciò che il collaboratore avrebbe potuto riferire.

Il ritorno in Sicilia e la «loggia Contorno»

Il rapporto tra i due non si esaurisce nella vicenda del 1994. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire anche le circostanze del ritorno di Contorno in Sicilia nel 1989, dopo il periodo trascorso negli Stati Uniti, e i contatti che il collaboratore avrebbe mantenuto con ambienti politici e imprenditoriali. Nella relazione del Ros, firmata dal comandante dell'Anticrimine Emanuele Piccirilli e composta da 528 pagine (citata nei resoconti di Repubblica e Fatto Quotidiano), si parla di collegamenti che non sarebbero stati «mai compiutamente esplorati».

La figura di Contorno viene descritta come centrale in una stagione di veleni e rapporti controversi, tanto da evocare una rete di funzionari di polizia che l'ex collaboratore avrebbe potuto condizionare. È la cosiddetta “loggia Contorno”, espressione utilizzata dall'ex poliziotto Gioacchino Genchi per indicare il gruppo di funzionari che gestì il suo arresto nel 1989. Tra loro c'era anche De Gennaro; altri componenti di quella squadra, come Fernando Masone, Antonio Manganelli e Alessandro Pansa, sarebbero diventati in seguito capi della Polizia.

Una ricostruzione che va maneggiata con cautela: il riferimento al presunto ricatto esercitato da Contorno su un'intera generazione di vertici della Polizia non è stato inserito nella richiesta di custodia cautelare presentata dai pm e poi respinta dal gip. Resta invece, nelle carte investigative, la domanda sui rapporti tra il pentito e De Gennaro e sulle ragioni dell'attenzione riservata dall'ex prefetto alle sue possibili rivelazioni.

I verbali di Cancemi, le parole di Mannoia e gli interrogativi sulla lettera

C'è un ulteriore tassello. Le dichiarazioni di Cancemi non sarebbero state l'unico materiale investigativo a chiamare in causa i rapporti tra Berlusconi, Dell'Utri e alcuni esponenti mafiosi. Gli investigatori richiamano anche un appunto del giudice Giovanni Falcone, ritrovato nel 2017 dal suo collaboratore Giovanni Paparcuri, nel quale si faceva riferimento a quanto il pentito Francesco Marino Mannoia avrebbe raccontato a voce: presunti versamenti di denaro ai fratelli Grado e a Vittorio Mangano. Dichiarazioni che, secondo quanto ricostruito, Mannoia non volle formalizzare in un verbale.

È su questa trama che si innesta la domanda sul ruolo avuto da De Gennaro nella gestione delle informazioni e dei collaboratori di giustizia. Due anni fa, ascoltato dai pm di Firenze, l'ex capo della Polizia aveva negato di aver favorito Berlusconi e Dell'Utri attraverso la fuga di notizie del 1994. Un'intercettazione successiva, nella quale avrebbe commentato con Donatella Peruzzi che «'sti cazzi era vero», riferendosi all’accusa di essere stato autore della fuga di notizie (non all’ipotetico favore a Berlusconi), è stata invece valorizzata dagli investigatori nella ricostruzione della vicenda.

La lettera d'addio, pubblicata integralmente, non offre risposte su questi passaggi. De Gennaro rivendica di aver sempre rispettato il giuramento di fedeltà allo Stato, ammette di poter aver commesso errori e parla di ordini eseguiti anche contro la propria volontà, senza però specificare quali. È proprio questa reticenza a lasciare aperti gli interrogativi: a chi si riferiva, quali decisioni aveva in mente, quali responsabilità riteneva di aver assunto?

La sproporzione tra il potere esercitato per decenni e le poche spiegazioni consegnate alla fine della sua vita è uno degli aspetti più inquietanti del documento. Ma la lettera non può diventare una chiave interpretativa automatica delle indagini: le risposte, se arriveranno, dovranno venire dalle carte, dalle testimonianze e dagli accertamenti della magistratura. Il lavoro della Procura di Caltanissetta è ancora aperto.