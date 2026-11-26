Dall'hard disk con 40 anni di carte alla difesa del proprio operato, il prefetto dice di non aver mai chiesto nulla per sé e chiama a “testimoniare” quattro ex premier e un sottosegretario chiamati a testimoniare. L'ex capo della Polizia affida alla sua ultima lettera, pubblicata oggi dal Corriere della Sera, la versione dei fatti e chiede che «prevalga la verità»

«Capite bene che un “condannato a morte” non può mentire». È la frase scritta a mano in cima al quarto foglio di otto del memoriale lasciato da Gianni De Gennaro. Otto pagine, su carta intestata, con una grafia ordinata e senza quasi correzioni, pubblicata in esclusiva dal Corriere della Sera in un articolo firmato da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini. Un documento datato 20 novembre 2026, il giorno prima della sua morte, nel quale l'ex capo della Polizia affida la propria versione dei fatti, respinge le accuse della Procura di Caltanissetta e rivendica di non avere mai tradito lo Stato.

«Questo è il mio testamento morale», è l'incipit del messaggio contenuto in una busta, insieme al supporto informatico che gli investigatori cercavano da tempo. Il destinatario è indicato con una formula precisa: «A chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderlo pubblico». De Gennaro accompagna la consegna dell'hard disk con una lunga spiegazione, quasi una memoria difensiva affidata alla carta anziché a un interrogatorio. Il tono è quello di chi vuole anticipare le domande degli inquirenti e contestare l'idea che quel materiale fosse stato nascosto per proteggere segreti o ricattare qualcuno.

«L'hard disk che tutti cercano: non contiene misteri»

«Qui c'è l'oggetto dei desideri, l'hard disk che tutti cercano», scrive De Gennaro. E subito chiarisce: «Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie».

L'ex capo della Polizia spiega di avere conservato per anni una grande quantità di documenti relativi alla propria attività professionale. Inizialmente erano raccolti in «decine di faldoni», difficili da trasportare a ogni trasloco. Da qui la decisione di trasferire il materiale in formato digitale, con l'aiuto della segretaria. Poi, però, sarebbe sorto il timore che l'operazione potesse comportare la perdita di una parte dei contenuti.

«L'ho versato in un apparecchio di nuova generazione, ed ho chiesto l'aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero», scrive. Non fidandosi completamente del risultato, avrebbe deciso di conservare anche il vecchio supporto, coinvolgendo un amico: «Coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene».

Il riferimento potrebbe essere all'uomo addetto alla sua tutela, da decenni al suo fianco e ora indagato nell'inchiesta nissena per avere custodito documentazione digitale su disposizione di De Gennaro. L'ex prefetto sostiene di non aver voluto occultare prove, ma soltanto evitare che il materiale finisse nelle mani di persone che, a suo giudizio, non sarebbero state in grado di valutarlo correttamente: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto».

Nel memoriale c'è anche un riferimento all'omicidio di Pier Paolo Pasolini, per il quale erano state annunciate nuove verifiche investigative. «Viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa», osserva De Gennaro. Ma, assicura, chi esaminerà il supporto resterà deluso: «Non ci sono misteri, non ci sono segreti».

«Non ho mai tradito il giuramento alla Patria»

Una volta chiarita la questione dell'hard disk, De Gennaro passa alla difesa della propria storia professionale. «Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria». Rivendica di avere servito il Paese «con onestà e lealtà», di avere sempre obbedito agli ordini ricevuti e di avere assolto i compiti affidatigli, «anche contro la mia volontà, con impegno».

Non nega di avere commesso errori. «Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli». È una delle poche ammissioni contenute nelle otto pagine, nelle quali l'ex capo della Polizia cerca soprattutto di respingere l'immagine di un uomo interessato a conservare incarichi e posizioni di potere.

Per sostenere la propria versione chiama in causa alcuni protagonisti della politica italiana, ai quali attribuisce la responsabilità di avergli proposto incarichi che lui, almeno inizialmente, avrebbe cercato di rifiutare. «Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica».

Su un altro incarico scrive: «Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all'ordine, di sottrarmi all'incarico di presidente della Banca Popolare di Bari». Cita anche Gianni Letta, che sarebbe stato latore della richiesta di assumere la presidenza di Eurolink. Il messaggio è chiaro: «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me».

Il licenziamento da capo della Polizia e il rapporto con i governi

Nel ricostruire la propria carriera, De Gennaro torna anche al 2007, quando lasciò la guida della Polizia. «Sono stato licenziato dall'incarico di capo della Polizia da Romano Prodi», scrive, ricordando di avere appreso la decisione dalla risposta del presidente del Consiglio a un question time, in diretta televisiva.

Nel passaggio successivo cita Giuliano Amato, allora ministro dell'Interno. A lui, sostiene, si potrebbe chiedere conferma del fatto che non avrebbe sollecitato incarichi: «Con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di prefetto in qualunque città».

La sequenza di nomi – Enrico Letta, Giuseppe Conte, Gianni Letta, Romano Prodi e Giuliano Amato – serve a sostenere la tesi di un uomo che, nella propria ricostruzione, avrebbe sempre accettato responsabilità istituzionali su richiesta altrui, senza cercare vantaggi personali.

«Chiedo perdono a chi ho coinvolto involontariamente»

Il memoriale contiene anche un passaggio dedicato alle persone che, nel corso degli anni, avrebbero ricevuto il suo aiuto. «In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l'ardire di farsi avanti». Subito dopo, una considerazione più personale: «Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi».

Il pensiero corre anche a chi, per la vicinanza all'ex capo della Polizia, è finito coinvolto nell'inchiesta di Caltanissetta o è stato citato negli atti giudiziari. «Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l'hanno accordata e non ho mai tradito l'amicizia», scrive. Poi aggiunge: «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando».

È il passaggio in cui la difesa della propria reputazione si intreccia con il rammarico per le conseguenze che l'indagine avrebbe avuto su collaboratori e persone vicine. De Gennaro era indagato per concorso in depistaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia e degli autori occulti della strage di via D'Amelio, nella quale furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La richiesta di arresti domiciliari presentata dai pubblici ministeri era stata respinta dalla gip Giulia Zappalà. Le accuse restano contestazioni investigative, non una condanna.

«Spero che alla fine prevalga la verità»

La conclusione del documento è un'ultima rivendicazione, rivolta a chi avrebbe costruito, secondo lui, una rappresentazione falsa della sua figura: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità».

Le otto pagine diventano così il tentativo di lasciare una versione pubblica della propria storia: quella di un servitore dello Stato che ammette di avere commesso errori, ma nega di avere tradito le istituzioni o di avere agito per interesse personale. È la ricostruzione che De Gennaro ha affidato al memoriale, mentre le accuse della Procura e il materiale raccolto dagli investigatori dovranno essere valutati nelle sedi giudiziarie.

L'ultima riga è una formula che accompagna migliaia di atti ufficiali: «In fede, Gianni De Gennaro». Una firma che chiude il documento e consegna agli investigatori, alla famiglia e all'opinione pubblica la sua versione dei fatti.