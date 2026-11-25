Gli scritti lasciati dall'ex capo della Polizia ricostruiscono la sua ultima difesa contro l'inchiesta di Caltanissetta. Quattro missive, una destinata alla pubblicazione, e un hard disk con documenti che ora sono al vaglio degli investigatori

«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». È una delle frasi più dure contenute nella lettera che Gianni De Gennaro avrebbe indirizzato a Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che aveva chiesto una misura cautelare nei confronti dell'ex capo della Polizia e di alcuni suoi storici collaboratori. Un'accusa che De Gennaro respingeva con forza, rivendicando il proprio operato: «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per le istituzioni».

Gli scritti ritrovati nella casa toscana restituiscono, secondo le prime ricostruzioni, il tentativo di lasciare una propria versione dei fatti dopo l'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio. Le contestazioni della Procura nissena erano state respinte dal giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari. De Gennaro, tuttavia, era rimasto indagato e si preparava a difendersi davanti al Tribunale del Riesame.

Quattro lettere, due destinate a restare private

Le missive sarebbero quattro. Due scritti di carattere pubblico, uno dei quali accompagnato dall'indicazione «per chi vorrà pubblicarla», e altre due lettere private: una indirizzata al custode della proprietà, Giuseppe Soccu, e l'altra ai familiari. Al primo De Gennaro avrebbe affidato anche alcune raccomandazioni pratiche, chiedendogli di continuare a occuparsi dell'azienda agricola e dei cani che vivevano nella tenuta e che aveva sempre seguito personalmente.

Le lettere destinate ai familiari conterrebbero parole d'affetto per le persone che gli erano state accanto, ma il loro contenuto non è stato reso pubblico. La famiglia, secondo quanto riportato dalla stampa, intende leggerle per conoscere le ultime volontà dell'ex prefetto. Prima, però, dovranno concludersi gli accertamenti tecnici disposti dagli investigatori.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ha affidato gli accertamenti sui reperti ai carabinieri del Ris e alla Polizia scientifica. Le verifiche comprendono anche l'autenticità dei manoscritti e l'eventuale presenza di elementi utili a ricostruire le circostanze della morte.

Il biglietto per De Luca e l'hard disk

Tra i materiali trovati nella proprietà di Fonteblanda c'è anche un hard disk accompagnato da un biglietto indirizzato al procuratore di Caltanissetta. Il messaggio, secondo le ricostruzioni, recita: «Non contiene nulla di importante, ma non l'ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo». Una frase che restituisce il tono di sfida con cui De Gennaro avrebbe voluto accompagnare la consegna del supporto.

Il disco potrebbe contenere vecchi atti d'indagine e rassegne stampa. Anche su questo materiale sono in corso verifiche, mentre gli investigatori stanno esaminando altri dispositivi sequestrati nell'ambito dell'inchiesta nissena. Il supporto ritrovato nella casa toscana assume così un rilievo ulteriore: potrebbe contribuire a chiarire quali documenti De Gennaro avesse conservato e a quali materiali intendesse fare riferimento nella propria ricostruzione.

La lettera indirizzata a De Luca, invece, sarebbe il testo nel quale l'ex capo della Polizia contesta più direttamente l'impianto accusatorio. Il riferimento alla mafia è legato alla percezione di essere stato colpito da un'accusa che considerava profondamente ingiusta. Resta però necessario distinguere la sua ricostruzione personale dalle contestazioni formulate dai magistrati, che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti.

Le ultime ore e gli accertamenti degli investigatori

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della villa, secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, documenterebbero gli spostamenti di De Gennaro nelle ore precedenti la morte. L'ex capo della Polizia sarebbe rimasto da solo dopo aver fatto allontanare l'autista e l'uomo incaricato della sua tutela. Le registrazioni avrebbero ripreso anche un colpo esploso in giardino prima del rientro nella dependance.

La ricostruzione degli investigatori colloca in quei giorni la stesura degli scritti. Dopo le perquisizioni del 12 e 13 novembre nelle abitazioni e negli uffici riconducibili all'ex prefetto, De Gennaro avrebbe ripreso in mano le carte dell'inchiesta e lavorato a un memoriale sulle accuse che gli erano state contestate. Avrebbe anche incontrato alcune delle persone a lui più vicine, prima di raggiungere la proprietà in Toscana.

L'autopsia è fissata per venerdì a Firenze, mentre i funerali sono previsti lunedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Non si tratterà di esequie di Stato, ma è attesa la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della politica. Le lettere e i supporti informatici resteranno intanto al centro degli accertamenti: soltanto dopo le verifiche gli avvocati potranno chiedere formalmente la restituzione degli scritti alla famiglia.

Il Riesame e la difesa dei collaboratori

Parallelamente prosegue il capitolo giudiziario dell'inchiesta di Caltanissetta. Gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta si preparano a discutere il ricorso contro la richiesta di misure cautelari nei confronti di Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. L'udienza davanti al Tribunale del Riesame è fissata per il primo dicembre, ma le difese hanno già chiesto un rinvio per poter esaminare la documentazione raccolta dagli inquirenti.

La strategia difensiva punta a contestare le accuse rivolte ai collaboratori e, attraverso questo passaggio, anche l'impianto della richiesta cautelare che aveva coinvolto De Gennaro.