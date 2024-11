I deputati Enza Bruno Bossio ed Ernesto Magorno, accompagnati dal Presidente del Parco del Pollino Mimmo Pappaterra, hanno svolto stamani un sopralluogo sul sito dove è avvenuto il crollo della campata del viadotto Italia.

I due parlamentari hanno, inoltre, fatto visita ai comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello dove hanno incontrato i rispettivi sindaci. Hanno inteso così i deputati del PD esprimere la preoccupazione che questa vicenda non venisse relegata in una dimensione burocratica e di ordinarietà.



Il livello di emergenza rimane drammatico anche e soprattutto per la incertezza che regna sullo stato di sicurezza della infrastruttura autostradale.



Ancor più dopo la insoddisfacente risposta alla interpellanza parlamentare dei deputati PD in Commissione Ambiente, con l’iniziativa di oggi, si è voluto segnalare al Governo l’urgenza di fare presto per rendere transitabile il tratto interessato e per adeguare e mettere in sicurezza il percorso alternativo da utilizzare durante la chiusura dell’autostrada.



L’ANAS non può subordinare all’esito dell’attività investigativa che sta svolgendo la magistratura la decisione sugli interventi da fare.

Gli on.li Bruno Bossio e Magorno questa mattina hanno voluto sostenere la protesta delle popolazioni e degli amministratori locali di fronte al perdurare di un drammatico isolamento che genera effetti devastanti sulla economia calabrese.