Anche l'Azienda Ospedaliera di Cosenza aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale sulla dermatite atopica dell'adulto, patologia, si legge in un comunicato, che nel territorio provinciale incide sul 2% della popolazione.

I sintomi della malattia

Si tratta di una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da forte secchezza della cute, comparsa di rossore e vescicole su diverse aree del corpo. Il prurito è intenso e costante. Forte l'impatto sulla qualità di vita dei pazienti.

Appuntamento al Mariano Santo

La giornata di prevenzione, scandita dallo slogan Dalla parte della tua pelle e promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse), prevede consulti gratuiti su prenotazione in 30 centri ospedaliero-universitari in tutta Italia. Per la provincia di Cosenza l'appuntamento è per sabato 26 settembre nella unità operativa omplessa di dermatologia ubicata nel presidio del Mariano Santo e diretta da Eugenio Provenzano.

Prenotazione obbligatoria

Saranno eseguite visite di controllo dermatologico gratuite previa prenotazione, telefonando al numero 02-89608825 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. Saranno attivi due ambulatori dedicati nel pieno rispotte delle misure di prevenzione igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19.