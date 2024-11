Gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso i giovani in flagranza di reato. All’interno delle abitazioni dei ragazzi è stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale utile al confezionamento della droga

Due persone sono state arrestate in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente da agenti del commissariato di polizia di Taurianova.

La prima è stata fermata dagli agenti delle volanti che, transitando nei pressi di Piazza Macrì durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scambi tra due individui. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, uno dei due giovani è stato trovato in possesso di 3 involucri di marjuana, per un peso complessivo di circa 1,80 grammi, e di altro materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi eseguito l’arresto dell'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il giovane sorpreso ad acquistare la sostanza stupefacente è stato segnalato alla prefettura.

La scorsa notte, inoltre, il personale della polizia di Stato di Taurianova, coadiuvato dagli agenti del commissariato di Polistena, ha interrotto nei pressi di un bar l’azione criminosa di un altro giovane intento a consegnare ad un suo coetaneo una busta di plastica che quest’ultimo, rapidamente, ha messo in tasca. I poliziotti hanno perquisito i due giovani, rinvenendo nel marsupio del pusher, un ventunenne originario di Polistena, altri involucri di plastica con dentro circa 23 grammi di marijuana, denaro contante ed un telefono cellulare.

L’attività degli operatori della Volante è poi continuata nella sua abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale utile al confezionamento della droga. Il giovane acquirente è stato segnalato alla prefettura, l’altro, invece, è stato condotto a casa in regime di detenzione domiciliare.