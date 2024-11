'Stava preparando la fuga'. Fermato Mario Gatto, 45 anni, presunto reggente della cosca Lanzino-Ruà

Cosenza - Stava preparando la fuga per non scontare 30 anni di carcere. Con questa accusa a Cosenza i carabinieri hanno arrestato Mario Gatto, 45 anni, condannato in via definitiva dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro per duplice omicidio. L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale, è ritenuto dagli inquirenti il reggente della cosca Lanzino-Ruà. Era stato scarcerato undici mesi fa per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Secondo la Dda, che ha chiesto e ottenuto dal gip l’ordine di arresto, Gatto stava pianificando la fuga per sottrarsi alla detenzione.