Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il malore che nei giorni scorsi aveva fatto scattare l'allarme sulle sue condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle annuncia adesso anche la data prevista per il ritorno in Italia: venerdì 4 settembre, a bordo di un'aeroambulanza.

«Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto», ha fatto sapere Di Battista attraverso i propri canali social.

L'ex deputato ha voluto inoltre ringraziare i sanitari che lo hanno assistito sull'isola. «Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali».

Di Battista ha quindi chiarito le modalità del viaggio verso l'Italia, dopo le discussioni dei giorni scorsi sull'eventuale utilizzo di un volo di Stato. Il trasferimento avverrà con un'aeroambulanza e le spese saranno sostenute dalla sua assicurazione.

«Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza», ha spiegato.

Di Battista era stato ricoverato inizialmente a Santa Clara e successivamente trasferito all'Avana, dopo avere accusato forti mal di testa. La possibilità del rientro era legata alle valutazioni dei medici sulle sue condizioni e sull'idoneità ad affrontare il viaggio.

A Cuba sono arrivati anche due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma, che hanno affiancato i sanitari dell'ospedale Hermanos Ameijeiras dell'Avana nelle valutazioni sul paziente.

Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare alcuni reportage. Dopo giorni di apprensione, dunque, arriva direttamente dall'ex parlamentare un aggiornamento rassicurante sulle sue condizioni e soprattutto la conferma della partenza per l'Italia.