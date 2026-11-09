Le verifiche sul caso ridimensionano l'allarme iniziale: secondo fonti vicine al dossier, è avvenuta un'acquisizione del sito della Direzione investigativa antimafia, ma nessun dato protetto è stato esfiltrato

Allo stato non risulta avvenuto alcun attacco hacker al sito della Direzione investigativa antimafia. A precisarlo sono fonti vicine al dossier, secondo le quali le verifiche effettuate finora hanno accertato soltanto un'acquisizione del sito internet della Dia.

Un elemento che ridimensiona la portata dell'episodio: sarebbero stati coinvolti esclusivamente dati pubblici, mentre nessuna informazione protetta risulta essere stata sottratta o esfiltrata. Non emergerebbe, dunque, una compromissione di archivi riservati o di sistemi contenenti informazioni investigative.

La distinzione è rilevante perché separa l'acquisizione di contenuti accessibili online da una violazione informatica capace di esporre dati sensibili o riservati. Il quadro, tuttavia, resta legato agli accertamenti condotti finora e alle informazioni disponibili sul dossier.