Affetto da diabete di tipo 1, ha portato a termine una prova sportiva impegnativa dopo mesi di preparazione, sostenuto dalla famiglia e dalla sua équipe diabetologica

Un paziente diabetico di 17 anni, Francesco Andreuccetti, di Lucca, è riuscito oggi a completare a nuoto la traversata del mare dello Stretto di Messina nell'ambito della terza edizione di un'iniziativa promossa dall'Associazione Medici Diabetologi (Amd), che riunisce persone con diabete, diabetologi, operatori sanitari e sostenitori per promuovere una corretta informazione sull'importanza dell'attività fisica nella gestione della malattia.

Il 17enne ha diabete di tipo 1 ed è seguito dalla struttura di Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio dell'Asl Toscana nord ovest.

«Dalla Calabria alla Sicilia - spiega la Asl Toscana No - Francesco ha affrontato una prova sportiva impegnativa, trasformandola in una concreta testimonianza di come il diabete non rappresenti un limite alla pratica dell'attività fisica, anche ad alto livello».

Ci sono stati mesi di preparazione e allenamento, sostenuti dalla famiglia, dall'équipe diabetologica e da tutte le persone che lo hanno accompagnato nel percorso fra cui l'allenatrice Valentina Terconi.

«Un risultato - aggiunge la Asl - reso possibile anche dai progressi della terapia insulinica e della tecnologia, insieme all'educazione terapeutica e alla capacità della persona con diabete di gestire in modo consapevole e sicuro la propria attività fisica».

«Per Francesco la Traversata dello Stretto non è soltanto una prova sportiva, ma la dimostrazione del superamento di limiti, paure e pregiudizi: il diabete non definisce i limiti di una persona», avevano sottolineato i professionisti della Diabetologia di Lucca e i rappresentanti dell'Associazione Lucchese Diabetici alla vigilia.

La riuscita di questa impresa sportiva «è anche un messaggio rivolto a tutti i giovani con diabete e alle loro famiglie: con un adeguato percorso clinico-assistenziale, formazione, preparazione e un'attenta gestione della terapia, è possibile praticare attività sportive e inseguire obiettivi ambiziosi».