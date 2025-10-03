La procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, aveva chiesto e ottenuto il rpovvedimento di sequestro ipotizzando delle criticità. Ora i giudici cosentini hanno accolto il ricorso della società di gestione

Il Tribunale di Cosenza – sezione penale, riesame misure cautelari – ha ordinato il dissequestro del depuratore di località Sorbo di Diamante , sequestrato lo scorso 21 agosto dal Gip del tribunale di Paola su richiesta del pm. La decisione è stata affidata al pool di magistrati composto dalla presidente Carmen Ciarcia, e dai giudici Stefania Antico e Fabio Giuseppe Squillaci.

Cosa era accaduto

La procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi , ha istituito una sezione apposita per il contrasto dei reati ambientali. Ad agosto scorso, la procura paolana ha richiesto e ottenuto il sequestro di cinque impianti di depurazione nel territorio della Raviera dei Cedri, in quattro diverse località del Tirreno cosentino, ipotizzando un presunto pericolo di inquinamento per criticità strutturale o cattiva gestione.