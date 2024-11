I Carabinieri sono entrati negli uffici cosentini dell'Anas su richiesta del Procuratore Dario Granieri.

Avviate le indagini sul disastro dell'A3 da parte della Procura di Cosenza. Su mandato del procuratore Dario Granieri, i Carabinieri sono entrati negli uffici dell'Anas a Cosenza per prelevare tutti i documenti utili ad accertare eventuali responsabilità nel blocco dello scorso 19 gennaio, che ha portato al 'sequestro' per quasi dieci ore di centinaia di cittadini sulla Salerno Reggio Calabria. Sono diverse le associazioni che hanno già sporto querela per il risarcimento danni degli automobilisti.