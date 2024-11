Il Corpo Forestale dello Stato, con l'ausilio di una telecamera nascosta, ha individuato ben 80 trasgressori, nel giro di appena diciotto giorni, responsabili di abbandono selvaggio di rifiuti a bordo strada nell'area urbana cosentina

COSENZA - Oltre 50.000 euro di sanzioni sono state inflitte nei confronti di persone responsabili di abbandono selvaggio di rifiuti a bordo strada nell'area urbana cosentina. Persone incivili che rifiutano di adeguarsi ai regimi della raccolta differenziata e che poi alimentano una serie di mini discariche che puntualmente le amministrazioni comunali sono costrette a ripulire, sostenendo costi gravosi che ricadono sulla collettività. Il corpo forestale dello stato, con l'ausilio di una telecamera nascosta, ha individuato 80 trasgressori nel giro di appena diciotto giorni. Qualcuno è stato sanzionato anche più volte. Le immagini sono state girate tra Cosenza, Cerisano e, soprattutto, Mendicino, dove il fenomeno è particolarmente rilevante. L'operazione, denominata Pig Pen, dal personaggio della striscia di fumetti che ha come protagonisti Linus e Charlie Brown, ha consentito di cristallizzare, in modo inequivocabile, il pessimo comportamento di una vasta fascia di cittadini. Il personale del Comando Stazione di Cosenza è stato impegnato nella visualizzazione di oltre 500 ore di video riprese e nelle connesse operazioni sanzionatorie ed è ancora in corso di svolgimento con numerosi sistemi di videosorveglianza occulta posizionati nei luoghi strategici per contrastare questa inciviltà non più accettabile in una società ecosostenibile nella quale le uniche pratiche ammissibili sono rappresentate dalla raccolta differenziata, dal riciclo e dalla corretta gestione dei rifiuti.