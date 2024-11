Una donna moldava di 48 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda per alcune profonde ferite al collo dopo essere stata trovata da un passante davanti alla pensilina degli autobus in piazzale Lotto, a Milano.



L'episodio è avvenuto alle 6:40 e, secondo quanto riferito dalla polizia, potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio. Tuttavia non è stato trovato il coltello che ha provocato le ferite. La donna era stata scarcerata 3 giorni fa dal penitenziario di Castrovillari (Cosenza), dove era reclusa per resistenza.



Sulle sue braccia sono state trovate numerose cicatrici dovute ad altri tagli simili a quelli alla gola. Il quadro clinico della moldava risulta molto grave ma non sarebbe in pericolo di vita.