L’episodio si verificato questa mattina nel nosocomio potentino. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se ci siano eventuali responsabilità mediche

Tragedia all'ospedale di Lagonegro questa mattina. Una donna residente a Scalea, già madre di altri due bambini, è morta durante il parto per motivi ancora da accertare. Secondo fonti accreditate, nemmeno il bambino sarebbe sopravvissuto. E così, un momento che doveva essere di gioia e di festa, si è trasformato in una manciata di minuti in un momento di profondo dolore per i parenti, che hanno subito informato la magistratura.

Sul posto, al momento, sono presenti le forze dell'ordine. La procura di Lagonegro ha già aperto un fascicolo di indagine per fare luce sull'accaduto.