Una 38enne di Maierato, Loreta Monterosso, detta Rita, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 21 di questa sera. L’auto sulla quale viaggiava la donna, una Fiat Punto blu, si è ribaltata mentre transitava lungo la provinciale n. 3 in direzione Angitola, a circa 2 chilometri dal centro abitato di Maierato. Inutili i soccorsi, la donna è deceduta sul colpo. Sul posto si sono portati i carabinieri del Norm di Vibo Valentia e della locale Stazione di Maierato, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presente anche il sindaco Danilo Silvaggio. Loreta Monterosso lascia il marito e una bambina di 12 anni. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si è appreso l'auto, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe perso aderenza all'uscita di una curva finendo su un muretto e quindi ribaltandosi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da una forte precipitazione.