Già nei giorni scorsi la polizia penitenziaria aveva individuato un micro telefono cellulare. Il Sappe: «Sarebbe opportuno istituire i cinofili anche in Calabria, come in altre regioni»

Oggi pomeriggio, nel carcere di Cosenza, il personale di polizia penitenziaria ha rinvenuto sostanza stupefacente diretta ad un detenuto, per essere usata dallo stesso o ceduta ad altri reclusi. Già nei giorni scorsi la polizia penitenziaria, sempre nel carcere di Cosenza aveva trovato un micro telefono cellulare. «Il problema dell’ingresso della droga in carcere - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale - è un problema che esiste da molti anni, perché tanti sono i detenuti tossicodipendenti. Sarebbe opportuno istituire le unità cinofili della polizia penitenziaria anche in Calabria, come in altre regioni».