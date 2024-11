Altri 37 kg di marijuana trovati dalla Guardia di Finanza e abbandonati in spiaggia dopo essere stati scaricati da un’imbarcazione

CROTONE - La Guardia di finanza ha sequestrato 37 chilogrammi di marijuana che erano stati abbandonati da persone non identificate sulla spiaggia di Gabella, a Crotone. A scoprire la droga sono stati due militari, liberi dal servizio, della Compagnia di Crotone delle "fiamme gialle" dopo che avevano notato i movimenti sospetti di alcune persone sulla spiaggia.

I dettagli dell’operazione. Giunti sul posto i finanzieri, dopo avere constatato che le persone che avevano notato in precedenza si erano allontanate, hanno trovato, adagiato sulla sabbia, un involucro che conteneva i 37 chilogrammi di marijuana, divisi in venti panetti. L'ipotesi degli investigatori è che la droga abbandonata sulla spiaggia facesse parte di un quantitativo più consistente che le persone individuate dai finanzieri stavano scaricando da un'imbarcazione. Operazione non completata a causa dell'inatteso arrivo dei finanzieri