L’attività di monitoraggio della Polizia di Stato nel Cara di Sant'Anna ha portato alla segnalazione amministrativa di due tunisini e un egiziano

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare, di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e di monitoraggio all'interno del Cara di Sant'Anna, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto.

L'operazione ha visto impegnato personale dell'Ufficio immigrazione, della Squadra mobile e delle Unità cinofile della Polizia di Stato di Vibo Valentia, intervenuti all'interno della struttura per effettuare verifiche mirate.

La questura precisa che «all’esito degli accertamenti, tre cittadini extracomunitari, due di nazionalità tunisina ed uno di nazionalità egiziana, sono stati segnalati in via amministrativa al prefetto, in quanto trovati in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish».

L'attività di controllo non si è limitata al centro di accoglienza. Nel corso della settimana, infatti, l'Ufficio immigrazione ha esteso le verifiche anche sul territorio, effettuando controlli nelle città di Crotone e Isola di Capo Rizzuto, dove sono stati identificati circa cinquanta cittadini extracomunitari.

Secondo quanto sottolineato dalla Polizia di Stato, «tale attività è volta a garantire la sicurezza del Centro di Accoglienza ed a prevenire la commissione di tale tipologia di reati da parte degli ospiti extracomunitari».

L'azione di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane. La questura ribadisce infatti che «la Polizia di Stato continua a garantire un costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso controlli mirati, accurati accertamenti e una costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali». Attività che, conclude la nota, «si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità».