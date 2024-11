I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto , con l’ausilio dell’unità Cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto un 57enne di Cropani e denunciato un 17enne alla Procura della Repubblica di Crotone. I carabinieri, nel procedere al controllo dell’autocarro condotto dal 57enne, con l’aiuto del cane Black, hanno rinvenuto, all’interno del cassone , tra le varie scatole, un involucro contenente 200 grammi circa di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 45 grammi circa di marijuana, occultati all’interno di un tavolo per “calcio balilla”, per i quali il figlio minorenne convivente dell'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Crotone.