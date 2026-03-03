Le forze israeliane colpiscono obiettivi militari a Teheran e Beirut nel quarto giorno di attacchi, mentre cresce la preoccupazione internazionale
Ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita, dopo l'attacco con droni avvenuto nella notte. Raid di droni ha colpito l’edificio, causando danni e un piccolo incendio; il presidente Trump annuncia una risposta. Intanto, nel quarto giorno dell’attacco Usa-Israele all’Iran, le forze israeliane hanno colpito obiettivi militari a Teheran e Beirut.
07:16
Chiude ambasciata Usa in Kuwait, fino a nuovo avviso
L'Ambasciata degli Stati Uniti in Kuwait annuncia la sua chiusura fino a nuovo avviso a causa delle "tensioni regionali". "A causa delle continue tensioni regionali, l'ambasciata statunitense in Kuwait rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Abbiamo annullato tutti gli appuntamenti consolari, sia ordinari che di emergenza", ha dichiarato l'ambasciata in un comunicato su X.
Hezbollah, attaccate tre basi israeliane dopo gli attacchi in Libano
Hezbollah ha affermato di aver preso di mira tre basi militari israeliane in risposta agli attacchi contro le roccaforti del gruppo in Libano, tra cui la periferia sud di Beirut. "In risposta alla criminale aggressione israeliana contro decine di città e paesi libanesi", i combattenti di Hezbollah hanno preso di mira con droni la base aerea di Ramat David e la base di Meron nel nord di Israele, ha affermato il gruppo sostenuto dall'Iran in diverse dichiarazioni. Hanno aggiunto di aver anche preso di mira una base sulle alture del Golan con un bombardamento di razzi.