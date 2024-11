La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in un filone processuale della maxi inchiesta Rinascita Scott che lo vedeva unico imputato. Nei giorni scorsi un'altra pesante pena per duplice omicidio

Trent'anni di reclusione sono stati inflitti dal Tribunale di Vibo al presunto boss di Zungri Giuseppe Antonio Accorinti in accoglimento della richiesta avanzata nella requisitoria dal pm della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Accorinti è l'unico imputato in questo filone processuale della maxi inchiesta contro le cosche di 'ndrangheta del vibonese Rinascita-Scott dopo l'accoglimento della sua richiesta di ricusazione del collegio giudicante il filone principale in ordinario che si è concluso qualche giorno fa. Accorinti nei giorni scorsi ha rimediato un'altra condanna, all'ergastolo, in un altro filone di Rinascita-Scott relativo agli omicidi che si è celebrato in Corte d'Assise di Catanzaro. In particolare, lì è stato condannato per il duplice omicidio di Roberto Soriano di Filandari e Giuseppe Lo Giudice di Piscopio, avvenuto nell'agosto del 1996.

Per quanto riguarda il processo di Vibo, i pm antimafia Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Buzzelli - che in sede di requisitoria si erano alternati parlando complessivamente per circa otto ore - avevano illustrando al Tribunale presieduto da Gianfranco Grillone, il profilo associativo dell'imputato, accusato di essere il promotore dell'omonimo clan di Zungri con tentacoli estesi su altri centri del Vibonese: da Rombiolo, cuore dell'altopiano del Poro fino a Cessaniti e Pannaconi.

Oltre all'associazione mafiosa, Peppone Accorinti era chiamato a rispondere anche di narcotraffico, estorsione, detenzione illegale di armi, danneggiamento ed altri reati minori. Nella scala gerarchica della 'ndrangheta vibonese, Accorinti è considerato per potenza e pericolosità secondo solo al boss di Limbadi Luigi Mancuso, anche lui giudicato separatamente rispetto al filone principale di Rinascita-Scott, nel processo Petrolmafie, e nei confronti del quale, sempre oggi, è stata inflitta la stessa condanna di Accorinti.

«Quella definita con la sentenza odierna è solo una prima verifica, siamo fiduciosi per sviluppi positivi in appello». Questo il sintetico commento rilasciato dai difensori di Accorinti, gli avvocati Luca Cianferoni ed Elisabetta Ascone.