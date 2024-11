Sono dieci strutture per otto comuni le scuole elementari nelle quali i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno avviato un ampio servizio di contrasto ai reati connessi al fenomeno dell'evasione scolastica.



In particolare, gli uomini dell’Arma, guidati dal capitano Felice Bucalo, hanno “fatto visita” all’Istituto Comprensivo Statale di Squillace nella sua sede di Amaroni, plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida, nei Comuni di Jacurso, San Pietro a Maida, Maida e la frazione di Vena, la scuola primaria di Caraffa di Catanzaro, Curinga, e la frazione di Acconia.



Diverse le assenze ingiustificate protrattesi, già a inizio secondo quadrimestre, per oltre un quarto delle ore di lezione previste nell’anno scolastico in corso. Due donne, madri di giovanissimi iscritti nell’Istituto Comprensivo di Maida, sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per non aver corrisposto all’obbligo dell’istruzione elementare per i rispettivi figli minori.



«Il servizio – spiega una nota - ha mosso nella direzione di una impegnata, consapevole prossimità agli operatori della Scuola, ai giovani alunni e alle loro famiglie».