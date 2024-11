Allarme criminalità a Catanzaro. Due sparatorie sono avvenute a poche ore di distanza nel quartiere Lido del capoluogo. Presi di mira un bar e un'automobile di un incensurato

Due sparatorie si sono verificate nel quartiere lido del capoluogo. Nella notte ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un bar in via Fiume. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per avviare i rilievi del caso anche perché sulla stessa attività commerciale sono in corso indagini per altre attività.

Sempre a Catanzaro Lido, in via Sardegna, sono stati esplosi altri colpi di arma da fuoco contro l’automobile di un incensurato. Sul luogo sono intervenute le volanti della Polizia per le indagini. Le attività investigative puntano a ricostruire possibili collegamenti tra i due episodi, a partire dall'utilizzo della stessa arma.