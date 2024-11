Il massimo rappresentante del Governo ha riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza al fine di esaminare gli elementi del grave fatto di sangue

«La situazione ha richiesto la nostra massima attenzione, ed esige una risposta immediata dello Stato, sia in termini di repressione che di prevenzione. Siamo qui per esaminare la situazione su quel territorio ed eventuali misure da adottare per l’incolumità delle persone, di certo intensificheremo i controlli da parte delle forze dell’ordine».

Duplice omicidio a San Lorenzo del Vallo: uccise due donne -VIDEO

E’ quanto ha affermato il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao a margine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata all’indomani del duplice omicidio di San Lorenzo del Vallo nel quale sono state uccise Ida Attanasio, di 52 anni e la madre Essa Costabile (77).



Le due donne uccise nel cimitero del comune del cosentino, erano rispettivamente la madre e la sorella di Francesco Attanasio arrestato il 2 maggio scorso dalla squadra mobile di Cosenza per l’omicidio di Damiano Galizia, di 31 anni.



Alla riunione dell’organismo, in Prefettura, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.