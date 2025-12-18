I funerali si svolgeranno domani a Lamezia. Il cordoglio dell’editore e dii tutta la redazione
PHOTO
Grave lutto in casa del presentatore e conduttore radiofonico calabrese Luigi Grandinetti.
Oggi, giovedì 18 dicembre, si è spenta la amata madre Angela Perri.
I funerali si svolgeranno domani, venerdì 19 dicembre, alle ore 15 nella Cattedrale di Lamezia Terme, città dove viveva.
A Luigi ed a tutta la sua famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore di rete Franco Cilurzo, dei direttori delle testate giornalistiche e dell’intera redazione.
«Al caro Luigi, cui mi lega una cara e sana Amicizia, ed un trascorso televisivo legato ai miei primi passi in televisione, porgo il mio affetto ed il mio abbraccio personale» - ha dichiarato l’editore Domenico Maduli.