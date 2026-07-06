I funerali si svolgeranno oggi a Cosenza. Il cordoglio dell’editore del network LaC Domenico Maduli e di tutta la redazione

Lutto per il direttore della Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese. Nella giornata di ieri è morta la madre Maria Elisabetta Ippolito. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 6 luglio alle ore 11 a Cosenza, nella Parrocchia del Sacro Cuore di Loreto.

A Giampaolo Calabrese la vicinanza e il cordoglio dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale, di rete, responsabile e di tutta la redazione.