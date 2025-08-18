I funerali di Alba Avolio si sono svolti questa mattina a San Marco Argentano. A Francesco e a tutta la sua famiglia l’abbraccio dell’editore, dei direttori e di tutta la redazione
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Si è spenta ieri a San Marco Argentano Alba Avolio, nonna di Francesco Rende, responsabile social del gruppo LaC. I funerali si sono svolti questa mattina nella Chiesa di Sant'Antonio da Padova a San Marco Argentano.
Tutto il network si stringe a Francesco in un abbraccio per lenirne il profondo dolore. A lui e a tutta la sua famiglia il cordoglio e la vicinanza dell'editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore responsabile Franco Laratta, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutta la redazione.
«A Francesco, uno dei miei collaboratori più stretti, ed alla sua famiglia, porgo le mie più sentite condoglianze, condividendo con lui i valori della famiglia, come lo siamo Noi»: così il presidente del gruppo editoriale Domenico Maduli.