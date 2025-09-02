Il giornalista era ricoverato una una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore

Emilio Fede, 94 anni, è morto. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era ricoverato una una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva.

L'ex direttore del Tg4, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, iniziò a collaborare con la Rai nel 1958 nel programma "Il circolo dei castori" assieme a Enza Sampò. È stato poi, per otto anni, inviato speciale in Africa.

Arrivato alla conduzione del Tg1 nel 1976 ne divenne direttore nel 1981 per un biennio.

Nel 1987 inizia a lavorare per la Fininvest di Silvio Berlusconi, dirigendo inizialmente Videonews, poi Studio aperto e infine Tg4, il telegiornale di Rete 4.