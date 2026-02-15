Storica firma del Quotidiano del Sud, ha vissuto per anni sotto protezione per le sue inchieste sulla criminalità organizzata. Il cordoglio dell'editore del network LaC Domenico Maduli e di tutta la redazione

Se n’è andato questa mattina Michele Albanese, storica firma del Quotidiano del Sud e tra i giornalisti più determinati nella lotta alla criminalità organizzata. Aveva 63 anni ed era ricoverato da mesi per complicazioni seguite a un infarto. Nativo di Cinquefrondi, lascia la moglie Melania e le figlie Maria Pia e Michela. Per oltre un decennio, la sua vita ha incarnato dedizione al mestiere e impegno civile. Le sue inchieste e reportage andavano oltre la cronaca: smontavano reticenze, complicità e omertà attorno alla ‘ndrangheta, rivelandola non solo come criminalità, ma come un «sistema di potere che condiziona economia, politica e società», un «stato parallelo» che paventa l’informazione libera più di ogni istituzione.

L’impegno di Albanese non restò impunito. Dopo aver denunciato pubblicamente minacce esplicite dalle famiglie mafiose della Piana di Gioia Tauro, dal 2014 visse protetto da forze dell’ordine e scorta, un’ombra che ha segnato gli ultimi anni della sua esistenza professionale e personale.

Non si trattò di rassegnazione, ma di resistenza quotidiana: continuare a svelare intrecci tra economia legale e illegale, dare voce a vittime e cittadini in cerca di giustizia e legalità. Per lui, il giornalismo era missione civica.

Alla famiglia di Michele Albanese la vicinanza e il cordoglio dell'editore Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutto la redazione del network LaC.

«Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Albanese, - ha dichiarato l'editore Domenico Maduli - la Calabria oggi perde un cronista che del suo mestiere ne ha fatto una seria scelta di vita».

Occhiuto: «La Calabria perde un validissimo professionista»

«A nome della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi stringo alla sua famiglia e alla comunità del ’Quotidiano del Sud’. Michele è stato un giornalista arguto, mai banale, capace di trattare temi estremamente delicati con rigore ma allo stesso tempo con grande amore per la sua Calabria. Con lui avevo un rapporto franco e schietto, con periodici confronti sul futuro della Regione, sulle opportunità di crescita, e sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro. La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.