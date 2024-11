Nuovi dettagli dalla monumentale inchiesta “Stige” che ha consegnato un’ampia documentazione sull’ingerenza della ‘ndrangheta nelle istituzioni

«Un mafioso in lista è un rischio ma vale fino al 30% dei voti», è questo che ha dichiarato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ospite a Kronos, la trasmissione in onda su Rai2. E ne è un esempio concreto “Stige” la maxi operazione scattata meno di un mese fa che ha documentato ampiamente il rapporto tra mafia e politica. Sì, perché mafia e politica siedono anche a tavola insieme. È quello che è successo a Cirò dove Giuseppe Berardi, già assessore comunale del comune crotonese, coinvolto in “Stige”, il 23 aprile del 2012 portò tutti a pranzo in un noto agriturismo. Invitò i figli del boss e del latitante, il nipote e persino il sindaco di allora Roberto Siciliani. Tutti insieme per pianificare la campagna elettorale del maggio successivo.

Ecco il servizio completo di Pietro Comito: