L’organizzazione civica che si batte per la riapertura del nosocomio vede l’esclusione dal piano per la realizzazione di 11 piazzole d’atterraggio idonee al volo notturno come la conferma della disattenzione verso quel territorio: «Trattati come cittadini di Serie B»

«Esclusione vergognosa, come se i cittadini di Trebisacce e di tutto l’Alto Ionio Cosentino fossero di serie B». Dura nota del Comitato civico per l’ospedale di Trebisacce, che protesta contro l’esclusione dal bando regionale per la realizzazione di 11 elisuperfici al servizio di altrettanti nosocomi calabresi per consentire anche il volo notturno, al momento non possibile in Calabria. Un piano, quello del commissario alla sanità e presidente della Regione, Roberto Occhiuto, accolto con grande soddisfazione da chi potrà contare sul servizio di elisoccorso dopo il tramonto, ma stigmatizzato con altrettanta forza da chi si sente escluso dalla programmazione.

«L’ elisoccorso dell’Ospedale di Trebisacce rischia di non decollare più – si legge nella nota -. Siamo davvero disgustati da questo gravissimo fatto e dal continuo menefreghismo becero che mira soltanto ad affossare sempre più una già dolente sanità assente nell’Alto Ionio Cosentino. Non riusciamo soprattutto a capire come si possa continuare a essere così ciechi e sordi. Oltre ai gravissimi ritardi nella riapertura definitiva dell’Ospedale di Trebisacce sancita dalla Consiglio di Stato, ora questa nuova beffa».

Il comitato per la riapertura dell’ospedale, inoltre, ricorda, che «circa 11 anni fa, il servizio di elisoccorso era attivo a Trebisacce. Poi è stato dismesso, senza che se ne sia compreso il motivo, con tristissime e gravissime ripercussioni misurate purtroppo al costo di tante perdite in vite umane avvenute nei vari 17 comuni di tutto il comprensorio dell’Alto Ionio Cosentino. La nostra meraviglia è grande, perché la realizzazione dell’elisuperficie viene prevista a Praia a Mare, che nel piano della riorganizzazione della rete ospedaliera neanche figurava, mentre Trebisacce e l’intero comprensorio risultano nuovamente essere i territori più penalizzati, perché l’elisoccorso più vicino sarebbe a Rossano, come se i cittadini di Trebisacce e di tutto l’Alto Ionio Cosentino fossero di “serie B”».

Dopo aver ricordato che in passato «l’amministrazione Mundo aveva già aveva già predisposto un progetto esecutivo di intesa con Asp Cosenza nella persona dell’allora commissario Vincenzo La Regina e del responsabile del 118 Riccardo Borselli», il comitato sollecita «la Regione e il presidente Occhiuto a correggere il grave errore fatto, ripristinando anche per Trebisacce il finanziamento per costruire l’elisoccorso».