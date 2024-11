La governatrice Jole Santelli in una nota stampa ringrazia quanti lavorano per superare l’emergenza coronavirus: «In queste settimane in cui il momento di crisi assorbe le nostre energie, ci impegna ininterrottamente per studiare strategie per prevenire e contrastare l’avanzare di questa preoccupante emergenza sanitaria, voglio ringraziare, anche a nome della Giunta regionale, chi è schierato in prima linea, senza se e senza ma. Quindi grazie a tutto il personale medico, i biologi, gli infermieri, gli oss che da settimane, ormai, sono in trincea a lavorare. Veri e propri bagliori di speranza laddove a volte il buio pare avere la meglio. A loro va tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione».

La presidente della Calabria aggiunge: «Un ringraziamento va anche ai dirigenti delle Asp e delle Aziende Ospedaliere, i capi dei Dipartimenti Prevenzione; ma anche ai prefetti con cui collaboriamo per garantire il rispetto delle norme, mai come in questo momento fondamentale, e che dimostrano sempre grande attenzione verso le esigenze dei territori. Un ringraziamento – infine - ai sindaci, “pronto soccorso” della Democrazia che, anche in questa occasione, stanno dimostrando di essere veri e propri baluardi delle istituzioni».