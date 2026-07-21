VIDEO | Il consigliere regionale a proposito degli eventi di questi giorni parla di «danno enorme non solo per il nostro patrimonio naturalistico ma anche per la nostra salute»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Il Pollino brucia incessantemente da giorni. Si tratta di un danno enorme non solo per il nostro patrimonio naturalistico ma anche per la nostra salute. Una situazione determinata da interessi criminali, vista la natura dolosa degli incendi, ma che evidenzia anche l'inadeguatezza dell'attività di prevenzione degli incendi nella nostra regione». Così il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi, sull'emergenza incendi di queste ore sul Pollino.