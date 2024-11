Dopo tre giorni di coma, Antonino Laganà, 17 anni, non ce l’ha fatta: è morto ieri a seguito del tragico incidente verificatosi venerdì scorso sul Lungomare di Reggio Calabria

Dopo tre giorni di coma, Antonino Laganà, 17 anni, non ce l’ha fatta: è morto ieri a seguito del tragico incidente verificatosi venerdì scorso. Le condizioni di Antonino erano parse già disperate dopo quel tragico incidente verificatosi venerdì scorso sul Lungomare, precisamente in via marina alta (Corso Vittorio Emanuele), nell’ultimo tratto a ridosso di Largo Colombo di Reggio Calabria.

Il 17enne, a causa di un fatale impatto con un’auto, è stato sbalzato dal suo motorino e cadendo rovinosamente a terra ha sbattuto la testa in modo violento. Disperati i tentativi dei medici che hanno eseguito diversi interventi chirurgici. Antonino è deceduto ieri sera. L’ennesimo dramma che si consuma in strada.