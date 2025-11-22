Il questore di Reggio Calabria ha disposto l’emissione di quattro provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di condotte violente e pericolose in occasione di incontri di calcio.

L’adozione dei Daspo è stata resa possibile grazie ad un’accurata attività svolta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Cittanova impiegati nei servizi di ordine pubblico durante lo svolgimento dell’incontro di calcio A.S.D. Sporting Polistena - A.S.D. Taurianova Academy, che si è tenuto il 12 ottobre dello scorso anno nell’ambito del campionato di Promozione, che ha portato all’identificazione degli autori di condotte illecite.

Un provvedimento di Daspo della durata di tre anni è stato emesso nei confronti di un tifoso della società sportiva A.S.D. Sporting Polistena che, dopo aver divelto insieme ad altri tifosi la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, ha lanciato una bottiglietta di plastica contro un calciatore della squadra dell’ A.S.D. Taurianova Academ y, colpendolo al volto. In quell’occasione, a seguito del ferimento del giocatore, l’arbitro aveva disposto la sospensione dell’incontro di calcio che, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, è stato successivamente portato al termine.

A conclusione di ulteriori accertamenti, eseguiti dai poliziotti della UIGOS del Commissariato di P.S. di Cittanova nell’ambito del medesimo incontro di calcio, sono stati adottati gli altri provvedimenti di Daspo, ciascuno della durata di un anno, nei confronti di tre tifosi della medesima società sportiva ASD Sporting Polistena, responsabili dell’accensione e dell’utilizzo di fumogeni sugli spalti dello stadio, affollati da numerosi spettatori. Tutti e quattro sono stati, inoltre, denunciati all’Autorità Giudiziaria per il lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.