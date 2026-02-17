«Sono stati conclusi i sopralluoghi e rilievi sull'esondazione attualmente in corso del Coscile, a monte di Apollinara oltre i confini del Comune di Corigliano Rossano, in un punto senza argine. L'acqua è arrivata ai piedi della sp 178». È quanto scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Corigliano Rossano.

L'amministrazione comunale rende noto che «dai rilievi effettuati al momento la parte protetta dall'argine, cioè a valle di via Lago di Bolsena (via lago d'Iseo, via lago di Como e a seguire) non è da considerarsi in pericolo di allagamento, resta necessaria però la massima attenzione anche alle comunicazioni che effettuiamo come Comune e Protezione civile, qualora si dovessero riscontrare criticità sull'argine. Resta, invece, necessario l'allontanamento dalle abitazioni che si trovano a monte dell'argine del Coscile lungo la Strada Mordillo, sul versante sinistro della Provinciale (il lato più prossimo al Coscile) fino al rientro dell'esondazione in corso. Le persone che hanno bisogno di informazioni o aiuto possono recarsi al punto di coordinamento presso il piazzale della chiesa di Thurio o chiamare il numero della Protezione civile comunale».