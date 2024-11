Le fiamme, il mare agitato, le persone in mare. Quello diffuso dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di finanza è un video che in 25 secondi trasmette tutta la drammaticità dei momenti vissuti ieri mattina al largo delle coste crotonesi quando una barca con a bordo oltre 30 migranti è esplosa. Momenti concitati in cui si cerca disperatamente di salvare vite umane.



A bordo del barcone, insieme ai migranti, c’erano anche due finanzieri con il compito di governare l'imbarcazione. Sono stati proprio loro, nonostante le fiamme a bordo, a permettere alla maggior parte dei migranti di potersi salvare facendoli trasbordare sulle motovedette della Finanza e della Capitaneria di porto che erano arrivate nel frattempo in assistenza dopo l'allarme incendio. Anche i due finanzieri che conducevano la barca sono stati investiti dall'esplosione insieme ad altri migranti poi finiti in acqua. Al momento tre i morti accertati, una persona risulta ancora dispersa.



