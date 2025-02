Prognosi riservata per l’imprenditore che stamattina è stato investito dallo scoppio di una bombola di gas nella sua azienda. È ricoverato nel Centro grandi ustionati di Catania

Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Francesco Fiamingo, l’imprenditore presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, investito questa mattina dall’esplosione di una bombola di gas in un piccolo locale adibito a cucina all’interno della sua azienda, ma non nel corpo centrale della fabbrica che produce il famosissimo insaccato calabrese.

Fiamingo è ricoverato nel Centro grandi ustionati di Catania, dove è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico finalizzato a ridurre gli effetti delle bruciature che gli ricoprono il 70% del corpo, in particolare mani, volto e torace. Ora è in rianimazione e le sue condizioni, come accennato, sono gravissime. La prognosi resta riservata.