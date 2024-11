Sono stati acciuffati dalla penitenziaria i due giovani tunisini fuggiti stamani dal carcere minorile di Catanzaro

Erano riusciti stamani a scavalcare da una finestra prima di abbandonare il perimetro del carcere minorile 'Pater nostro' di Catanzaro. Uno di loro è maggiorenne, mentre l'altro è minorenne. Si erano nascosti in un quartiere poco distante dal carcere, in via Domenico Mottola D'Amato. Immediato l'intervento da parte del comando dei Carabinieri di Catanzaro.